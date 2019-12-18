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Дебаты по импичменту Трампу продлятся шесть часов

07:20 18.12.2019 Источник: Интерфакс

Дебаты по импичменту президенту США Дональду Трампу продлятся шесть часов, сообщает CNN со ссылкой на члена комитета по регламенту Конгресса Мэри Гэй Скэнлон.

Отмечается, что эти шесть часов будут разделены между двумя партиями и контролироваться руководителями юридического комитета палаты представителей.

Нижняя палата Конгресса США начнет дебаты по двум пунктам обвинений, выдвинутым ранее в отношении американского лидера. Первое из них касается злоупотребления властью, а второе - препятствования расследованию палаты представителей.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что голосование по импичменту президенту США Трампу пройдет 18 декабря.

"Завтра (в среду - ИФ) палата представителей осуществит одно из самых торжественных полномочий, предоставленных нам Конституцией. Мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента против президента США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте спикера.

В случае, если конгрессмены поддержат обвинения в отношении Трампа, то президенту США будет объявлен импичмент. Другими словами, Трамп будет официально называться президентом, которому "объявлен импичмент", но он пока не будет отстранен от власти.

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