Латиф Баханд: Афганцы освобождаются от фундаментализма и джихада
16:55 22.12.2019 Источник: НГ-Online
Успешные выборы президента – это важный шаг вперед для народа Афганистана, сказал в интервью «НГ» чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Афганистан (ИРА) в России доктор Мохаммад Латиф Баханд.
«Я думаю, надо поздравить афганский народ с этим важным событием, чтобы, наконец-то, афганцы освободились от фундаментализма, джихада и незаконных вооруженных группировок», - подчеркнул доктор Латиф Баханд, комментируя сегодняшнее объявление предварительных итогов президентских выборов в Афганистане.
В воскресенье 22 декабря Независимая (Центральная) избирательная комиссия (НИК) Афганистана объявила победителем президентских выборов действующего главу государства Мохаммада Ашрафа Гани. За него отдали свои голоса 50,64% избирателей пришедших на избирательные участки 28 сентября.
Андрей Серенко
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