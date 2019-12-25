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НОВОСТИ

Киевские силовики обстреляли район в ЛНР из 82-мм минометов

08:05 25.12.2019

Киевские силовики один раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелу подвергся район села Нижнее Лозовое.

Огонь велся из 82-мм минометов.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями. ЛуганскИнформЦентр

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