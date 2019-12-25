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Путин: В целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная

19:49 25.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин удовлетворен ситуацией в экономике РФ, поскольку она создает предпосылки для лучших результатов.

"В целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная, сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровня находятся инфляция, безработица, устойчив и курс национальной валюты", - заявил глава государства на встрече с представителями деловых кругов и объединений. По его оценке, "все это очень хорошие предпосылки для достижения больших результатов, которые можно на этой базе демонстрировать".

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