Турция закрыла для судоходства пролив Босфор

16:32 Источник: Эхо Москвы

Пролив Босфор закрыт для судоходства. Турецкие власти пошли на это после инцидента с контейнеровозом «Сонга Иридиум» под флагом Либерии, который сегодня врезался в набережную.

Судно шло из Одессы в Стамбул. Жертв или пострадавших, по предварительным данным, нет. Эхо Москвы