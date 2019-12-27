Турция закрыла для судоходства пролив Босфор
16:32 27.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Пролив Босфор закрыт для судоходства. Турецкие власти пошли на это после инцидента с контейнеровозом «Сонга Иридиум» под флагом Либерии, который сегодня врезался в набережную.
Судно шло из Одессы в Стамбул. Жертв или пострадавших, по предварительным данным, нет. Эхо Москвы
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