Военные США усилили активность в районе Чукотки - начштаба ОКВС
11:45 29.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США усилили оперативные мероприятия своих Военно-морских сил в районе Чукотки, наращивая состав группировок и проводя различные учения, включая десантирование. Об этом сообщил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".
"Чукотское операционное направление, поскольку ВМС США проводят свои оперативные мероприятия на данном направлении", - сказал Биличенко в ответ на вопрос, что сейчас особенно волнует ОКВС.
По словам начальника штаба, вооруженные силы США и раньше проявляли активность, но это была повседневная оперативная боевая подготовка. "Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются, в том числе, высадки морского десанта", - пояснил Биличенко.
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