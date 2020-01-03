Кирсан Илюмжинов: Гибель генерала Сулеймани спровоцирует ответное насилие
13:30 03.01.2020 Источник: НГ-Online
Убийство в багдадском аэропорту американцами руководителя спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани усугубит кризисную ситуацию в регионе, разрушит сложившийся баланс сил и, вполне вероятно, спровоцирует ответное насилие. Об этом в беседе с «НГ» заявил российский политик Кирсан Илюмжинов.
«Убийство генерала Сулеймани не поможет разрешить существующие проблемы. Напротив, оно их только усугубит. Мы видим сегодня разрушение западными странами и без того хрупкого политического баланса в регионе. Последствия этого непредсказуемы, - сказал Кирсан Илюмжинов. - Нельзя уничтожать людей без суда и следствия, так поступают только бандиты и террористы. С помощью террора ни одному государству нельзя решать вопросы, тем более, сверхдержаве, обладающей атомным оружием. Надо понять, что с помощью насилия не загонишь народы и страны в резервации, как это было сделано с индейцами. В ответ на насилие можно получить только насилие, об этом говорит печальный опыт «экспорта демократии» в Ирак, Ливию, Сирию».
В декабре 2019 года Кирсан Илюмжинов несколько раз побывал в Тегеране, где встречался с крупными иранскими бизнесменами и политиками.
Андрей Серенко
НОВОСТИ
- 13:45 03.01.2020
- Турция получила предупреждение от ЕС об угрозе эскалации конфликта в Ливии
- 13:15 03.01.2020
- Очереди на Белорусской границе из-за россиян, желающих выехать в ЕС - пограничный комитет
- 12:45 03.01.2020
- Премьер-министр Израиля прервал визит в Грецию из-за убийства иранского генерала
- 12:15 03.01.2020
- Из-за убийства генерала Сулеймани возрастет напряженность на всем Ближнем Востоке - МИД РФ
- 11:45 03.01.2020
- Около 40 запусков планирует осуществить КНР в 2020 году
- 11:15 03.01.2020
- Атаку США против иранского генерала Сулеймани осудил МИД Сирии
- 10:45 03.01.2020
- В ночь на 4 января первый в 2020 году звездопад достигнет максимума
- 10:00 03.01.2020
- В окрестностях аэропорта Багдада прогремела серия мощных взрывов - СМИ
- 09:50 03.01.2020
- Алжир: В назначенное президентом правительство вошли 39 членов
- 09:40 03.01.2020
- Против министра Кубы Леопольдо Синтры Фриаса и его детей в США введены санкции - Помпео
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать