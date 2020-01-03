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Кирсан Илюмжинов: Гибель генерала Сулеймани спровоцирует ответное насилие

13:30 03.01.2020 Источник: НГ-Online

Убийство в багдадском аэропорту американцами руководителя спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани усугубит кризисную ситуацию в регионе, разрушит сложившийся баланс сил и, вполне вероятно, спровоцирует ответное насилие. Об этом в беседе с «НГ» заявил российский политик Кирсан Илюмжинов.

«Убийство генерала Сулеймани не поможет разрешить существующие проблемы. Напротив, оно их только усугубит. Мы видим сегодня разрушение западными странами и без того хрупкого политического баланса в регионе. Последствия этого непредсказуемы, - сказал Кирсан Илюмжинов. - Нельзя уничтожать людей без суда и следствия, так поступают только бандиты и террористы. С помощью террора ни одному государству нельзя решать вопросы, тем более, сверхдержаве, обладающей атомным оружием. Надо понять, что с помощью насилия не загонишь народы и страны в резервации, как это было сделано с индейцами. В ответ на насилие можно получить только насилие, об этом говорит печальный опыт «экспорта демократии» в Ирак, Ливию, Сирию».

В декабре 2019 года Кирсан Илюмжинов несколько раз побывал в Тегеране, где встречался с крупными иранскими бизнесменами и политиками.

Андрей Серенко

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