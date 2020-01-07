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Законопроект о непричастности граждан Литвы к Холокосту оскорбителен - раввин

15:30 07.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявил, что предложенный литовским парламентарием законопроект, в котором говорится, что ни литовский народ, ни литовское правительство не несут ответственность за Холокост, оскорбителен для памяти убитых литовских евреев. Соответствующее заявление Гольдшмидта распространила во вторник его пресс-служба.

28 декабря стало известно, что председатель парламентской комиссии по борьбе за свободу и историческую память Арунас Гумуляускас готовит проект постановления Сейма, в котором предусматривается, что "оккупированное литовское государство и литовский народ не участвовали в истреблении евреев в ходе Второй мировой войны". Политик также заявил, что "отдельные лица имели отношения к Холокосту, но это должен решать только суд".

"Законопроект, предложенный комитетом парламента Литвы, направлен на то, чтобы отрицать участие граждан Литвы в Холокосте. Это прямое оскорбление сотен тысяч литовских евреев, убийствам которых способствовали и к которым подстрекали литовские политические и военные лидеры, а также местное литовское население. <…> Переписывание истории ради политической выгоды недопустимо, и мы призываем парламент Литвы немедленно отозвать этот законопроект", - говорится в сообщении.

По мнению Гольдшмидта, правительство Литвы должно признать тот факт, что к уничтожению евреев на территории страны в годы Второй мировой войны были причастны и Временное правительство Литвы, и литовские военизированные батальоны, и местное население.

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