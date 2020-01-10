В РФ уменьшилась доля работодателей, обращающих внимание на внешность сотрудников и соискателей - опрос

12:32 Источник: Интерфакс

Доля работодателей в РФ, считающих, что привлекательная внешность соискателей и сотрудников способна помочь в трудоустройстве и в карьере, за последние 10 лет существенно снизилась, свидетельствуют данные опроса Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно исследованию, в 2009 году хорошим внешним данным придавали особое значение 82% работодателей, теперь удельный вес таких руководителей составляет 66%.

По данным опроса, 24% работодателей считают, что привлекательный внешний вид не дает никаких преимуществ в поиске работы и выстраивании карьеры, в 2009 году так считали 11% работодателей.