В РФ уменьшилась доля работодателей, обращающих внимание на внешность сотрудников и соискателей - опрос
12:32 10.01.2020 Источник: Интерфакс
Доля работодателей в РФ, считающих, что привлекательная внешность соискателей и сотрудников способна помочь в трудоустройстве и в карьере, за последние 10 лет существенно снизилась, свидетельствуют данные опроса Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".
Согласно исследованию, в 2009 году хорошим внешним данным придавали особое значение 82% работодателей, теперь удельный вес таких руководителей составляет 66%.
По данным опроса, 24% работодателей считают, что привлекательный внешний вид не дает никаких преимуществ в поиске работы и выстраивании карьеры, в 2009 году так считали 11% работодателей.
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