0
0
118
НОВОСТИ

Удар по Сулеймани был законным актом самозащиты - генпрокурор США

10:32 14.01.2020 Источник: РБК

У президента США Дональда Трампа было право на ликвидацию руководителя элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, заявил американский генпрокурор Уильям Барр, передает Reuters.

По его словам, Сулеймани был законной целью нападения, а удар по нему был законным актом самозащиты. Барр добавил, что Белый дом консультировался с его ведомством перед тем, как провести операцию.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 14.01.2020
Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7
0
53
11:20 14.01.2020
Российские хакеры взломали сервера украинской газовой компании Burisma - WP
0
83
11:05 14.01.2020
Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3% - Топилин
0
104
11:00 14.01.2020
Государственность Ливии была "разбомблена натовцами" в 2011 году - Лавров
0
107
10:20 14.01.2020
Товарооборот РФ и Китая превысил $110 млрд в 2019 году
0
148
10:05 14.01.2020
Президент Эстонии рассказала о несбывшихся надеждах на Россию
0
251
10:00 14.01.2020
Депутат предложил обложить налогом домохозяек
0
273
09:32 14.01.2020
Российские банки стали чаще отказывать заемщикам в ссудах
0
197
09:20 14.01.2020
Елизавета II поддержала желание принца Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
0
210
09:05 14.01.2020
Кудрин оценил объемы воровства из федерального бюджета
0
228

Возврат к списку