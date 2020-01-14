Удар по Сулеймани был законным актом самозащиты - генпрокурор США
10:32 14.01.2020 Источник: РБК
У президента США Дональда Трампа было право на ликвидацию руководителя элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, заявил американский генпрокурор Уильям Барр, передает Reuters.
По его словам, Сулеймани был законной целью нападения, а удар по нему был законным актом самозащиты. Барр добавил, что Белый дом консультировался с его ведомством перед тем, как провести операцию. РБК
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