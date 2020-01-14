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НОВОСТИ

ЕСПЧ выявил нарушение прав Ходорковского и Лебедева по второму делу ЮКОСа

13:00 14.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Европейский суд по правам человека выявил нарушение прав Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на справедливое судебное разбирательство по второму делу ЮКОСа, а также их право на уважение частной и семейной жизни. При этом суд не признал их преследование политически мотивированным и не назначил денежных компенсаций.

В декабре 2010-го года бывшие руководители ЮКОСа получили по 14 лет лишения свободы по обвинению в хищении нефти и реализации выручки от ее продажи. Затем срок наказания был снижен до 11-ти лет каждому.  Эхо Москвы

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