Мировой океан в прошлом году нагрелся до рекордного уровня

16:12 Источник: Эхо Москвы

Мировой океан в прошлом году, по данным американских ученых, нагрелся до рекордного уровня. Это приводит к более сильным штормам, росту числа наводнений, засух и лесных пожаров, пишет британская газета The Guardian.

Исследователи предупреждают, что к концу столетия уровень океана поднимется на метр, из-за чего нужно будет переселить 150 млн. человек. Эхо Москвы