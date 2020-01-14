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Мировой океан в прошлом году нагрелся до рекордного уровня

16:12 14.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Мировой океан в прошлом году, по данным американских ученых, нагрелся до рекордного уровня. Это приводит к более сильным штормам, росту числа наводнений, засух и лесных пожаров, пишет британская газета The Guardian. 

Исследователи предупреждают, что к концу столетия уровень океана поднимется на метр, из-за чего нужно будет переселить 150 млн. человек.  Эхо Москвы

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