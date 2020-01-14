Штрафы за парковку в Москве проверят из-за задержек Росреестра
16:45 14.01.2020
В начале года из-за сбоев в передаче сведений из Росреестра, некоторые горожане не смогли продлить разрешения на бесплатную парковку в районах, где они живут. По законодательству срок внесения изменений в парковочные разрешения – шесть рабочих дней, однако часть москвичей, подавших документы в декабре, так и не смогли оформить документы к Новому году. «Все штрафы, выписанные за парковку без резидентного разрешения из-за задержек с Росреестром, будут тщательно проверены», – отмечают представители департамента.
По данным Депртранса, вопросы есть по 3 000 претензиям от горожан, при том, что всего в Москве выданы 420 тыс. парковочных разрешений. В ведомстве также рекомендовали горожанам заранее подавать заявки на продление парковочных разрешений, сделать это можно за 60 дней до истечения действия документов.
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