Штрафы за парковку в Москве проверят из-за задержек Росреестра

16:45

Департамент транспорта Москвы перепроверит справедливость начисления штрафов за неправильную парковку, которые были выписаны горожанам из-за того, что Росреестр задержал передачу данных, необходимых для оформления резидентских парковочных разрешений. Планируется рассмотреть каждый случай необоснованного назначения штрафа.

В начале года из-за сбоев в передаче сведений из Росреестра, некоторые горожане не смогли продлить разрешения на бесплатную парковку в районах, где они живут. По законодательству срок внесения изменений в парковочные разрешения – шесть рабочих дней, однако часть москвичей, подавших документы в декабре, так и не смогли оформить документы к Новому году. «Все штрафы, выписанные за парковку без резидентного разрешения из-за задержек с Росреестром, будут тщательно проверены», – отмечают представители департамента.

По данным Депртранса, вопросы есть по 3 000 претензиям от горожан, при том, что всего в Москве выданы 420 тыс. парковочных разрешений. В ведомстве также рекомендовали горожанам заранее подавать заявки на продление парковочных разрешений, сделать это можно за 60 дней до истечения действия документов.

