Утвержден межгосударственный стандарт "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи"
19:00 14.01.2020
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии своим приказом от 29. 11. 2019 утвердило межгосударственный стандарт ГОСТ 839-2019 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия». Документ, разработанный ОАО «ВНИИКП» и Алюминиевой Ассоциацией, вступит в силу 1 мая 2020 года.
Новый стандарт предусматривает целый ряд решений, направленных на повышение технического уровня проводов. В частности, в стандарт включены:
– высокотемпературные провода с применением проволок из алюминий-циркониевых сплавов;
– новые марки проводов из высокопрочных сплавов 6101 и 6201 с однородным материалом для центральной части и наружных повивов;
– методы испытаний проводов, соответствующие требованиям международного стандарта МЭК 61089 и требованиям ПАО «Россети»;
– сталеалюминиевые провода повышенной коррозионной стойкости с несущим сердечником из стальной проволоки, плакированной алюминием;
– сталеалюминиевые провода повышенной прочности.
Новые требования стандарта позволяют применять больше новых конструкций проводов с улучшенными физико-механическими и электрическими свойствами, а также осуществлять верификацию проектных и строительных работ при новом строительстве и реконструкции по воздушным линиям напряжением 110 кВ и выше.
«Актуализация и разработка документов по стандартизации на кабельно-проводниковую продукцию – необходимый шаг для обеспечения проектировщиков и конструкторов актуальными документами, которые соответствуют уровню развития кабельной промышленности», – отметила сопредседатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская.
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