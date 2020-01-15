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НОВОСТИ

Путин поручил членам правительства исполнять обязанности до формирования нового состава

17:00 15.01.2020 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин попросил членов правительства исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

"Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас. Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе", - заявил Путин на встрече с членами кабинета министров в среду.

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