Путин поручил членам правительства исполнять обязанности до формирования нового состава
17:00 15.01.2020 Источник: Интерфакс
Президент России Владимир Путин попросил членов правительства исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.
"Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас. Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе", - заявил Путин на встрече с членами кабинета министров в среду.
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