Путин поручил членам правительства исполнять обязанности до формирования нового состава

17:00 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин попросил членов правительства исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

"Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас. Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе", - заявил Путин на встрече с членами кабинета министров в среду.