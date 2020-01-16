0
0
115
НОВОСТИ

Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации, утверждают журналисты WP

10:20 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дональд Трамп хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным после победы на выборах в США еще до своего официального вступления в должность главы американской администрации, состоявшегося в январе 2017 года. Такие данные излагаются в новой книге, написанной корреспондентами газеты "Вашингтон пост" Филипом Ракером и Кэрол Леонниг и поступающей в продажу в США 21 января. Выдержки из нее "Вашингтон пост" опубликовала в среду на своем сайте.

По свидетельству газеты, Трамп, одержав победу на президентских выборах в ноябре 2016 года, страстно желал встретиться с Путиным. "В переходный период он прерывает собеседование с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря [США, чтобы спросить]: "Когда я смогу встретиться с Путиным? Могу я встретиться с ним до церемонии инаугурации?" - приводится в статье фрагмент из новой книги.

Ее название - "Очень стабильный гений". Нынешний американский лидер, представляющий Республиканскую партию, отозвался о себе таким образом в январе 2018 года, отвечая на критику со стороны политических оппонентов в лице демократов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 16.01.2020
В правительстве Чечни объяснили, почему Кадыров временно оставил должность
0
8
11:05 16.01.2020
Мишустин заявил, что на посту премьера сразу же займется снятием барьеров для бизнеса
0
56
11:00 16.01.2020
Суд обязал Навального и других оппозиционеров выплатить почти 2,5 млн рублей
0
62
10:32 16.01.2020
Нефть дорожает после подписания сделки США-Китай
0
107
10:05 16.01.2020
Цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15% - эксперты
0
145
10:00 16.01.2020
Мишустин на встрече с единороссами в Думе анонсировал изменения в новом кабмине - источник
0
178
09:32 16.01.2020
Два индонезийских острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
0
199
09:20 16.01.2020
Мужчина открыл стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке
0
204
09:05 16.01.2020
Послание Путина Федеральному собранию встревожило Климкина
0
265
09:00 16.01.2020
В Госдепе прокомментировали отставку российского правительства
0
254

Возврат к списку