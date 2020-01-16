Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации, утверждают журналисты WP

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дональд Трамп хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным после победы на выборах в США еще до своего официального вступления в должность главы американской администрации, состоявшегося в январе 2017 года. Такие данные излагаются в новой книге, написанной корреспондентами газеты "Вашингтон пост" Филипом Ракером и Кэрол Леонниг и поступающей в продажу в США 21 января. Выдержки из нее "Вашингтон пост" опубликовала в среду на своем сайте.

По свидетельству газеты, Трамп, одержав победу на президентских выборах в ноябре 2016 года, страстно желал встретиться с Путиным. "В переходный период он прерывает собеседование с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря [США, чтобы спросить]: "Когда я смогу встретиться с Путиным? Могу я встретиться с ним до церемонии инаугурации?" - приводится в статье фрагмент из новой книги.

Ее название - "Очень стабильный гений". Нынешний американский лидер, представляющий Республиканскую партию, отозвался о себе таким образом в январе 2018 года, отвечая на критику со стороны политических оппонентов в лице демократов.