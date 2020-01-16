В британской компании некурящие сотрудники получили 4 дополнительных выходных

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Начальник британской компании дал некурящим сотрудникам 4 дополнительных выходных. Дон Брайден объяснил, что таким способом он уравнял время отдыха курящих и некурящих.

Руководитель заметил, что когда курящие сотрудники уходят на перекур, некурящие — продолжают работать. Брайден провёл расчёты и выяснил, что в курилке сотрудники проводят примерно четыре дня в год, пишет портал «Нож».

Отмечается, что правило одобрили все сотрудники компании — и курильщики, и некурящие.

С помощью нововведения Брайден также рассчитывает отучить часть сотрудников от вредной привычки. Им тоже достанутся бонусы: если кто-то не будет курить три месяца, ему дадут один выходной, а если полгода, то два дня. Говорит Москва