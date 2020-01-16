Иран обогащает сейчас уран в объемах, превышающих показатели 2015 года

13:05 Источник: Интерфакс

Объемы обогащения урана в Иране превысили порог 2015 года, когда между Тегераном и шестью странами мира была заключена ядерная сделка, известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)), сообщил в четверг иранский президент Хасан Рухани.

"Сейчас мы обогащаем больше урана, чем до заключения сделки. Давление на Иран усиливается, но мы продолжаем двигаться вперед", - сказал он, выступая по телевидению.