Иран обогащает сейчас уран в объемах, превышающих показатели 2015 года
13:05 16.01.2020 Источник: Интерфакс
Объемы обогащения урана в Иране превысили порог 2015 года, когда между Тегераном и шестью странами мира была заключена ядерная сделка, известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)), сообщил в четверг иранский президент Хасан Рухани.
"Сейчас мы обогащаем больше урана, чем до заключения сделки. Давление на Иран усиливается, но мы продолжаем двигаться вперед", - сказал он, выступая по телевидению.
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