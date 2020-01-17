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Лучшие проекты в здравоохранении названы на ассамблее "Здоровая Москва"

17:30 17.01.2020

На ассамблее "Здоровая Москва" были отмечены наградами лучшие проекты в сфере здравоохранении. В номинации «Лучший проект» победила городская поликлиника № 210, сотрудники которой придумали как существенно сократить для пациентов время ожидания при ультразвуковых исследованиях.

Второе место у Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, где разработали и внедрили в пилотном режиме автоматизированную информационно-аналитическую систему «Виртуальные счета клинических подразделений» на базе Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

На третьем месте городская клиническая больница № 51, где начали использовать в отделении гнойной хирургии гидрохирургические скальпели Versajet II.

Спецприз в номинации «Лучший проект» получил Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой. Там разработали и апробировали программу, которая с помощью создания комфортной поддерживающей среды помогает детям и подросткам с психическими нарушениями социализироваться и адаптироваться в обществе.

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