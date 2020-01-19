0
0
24
НОВОСТИ

Союз журналистов России отреагировал на слова главы Чувашии

18:20 19.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ. Об этом заявил в воскресенье корр. ТАСС сам Соловьев.

"Мочить журналистов" - это, похоже, новый способ борьбы с "фейк ньюс" от главы Чувашии. Как нам стало известно, это не первая оригинальная цитата чиновника в адрес независимых журналистов. Хочется надеяться, что Михаил Игнатьев изменит свое отношение к СМИ и поймет, что "мочить" - это не самый подходящий способ взаимодействия с медиасферой", - сказал Соловьев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:15 19.01.2020
Перед началом конференции в Берлине Путин коротко пообщался с Помпео и Макроном
0
131
16:38 19.01.2020
Президент России прибыл на конференцию по Ливии в Ведомство Федерального канцлера ФРГ
0
179
16:15 19.01.2020
Эрдоган: Агрессивному поведению Хафтара должен быть положен конец
0
217
16:00 19.01.2020
Украина требует от Британии убрать трезубец из списка экстремистских символов
0
246
15:15 19.01.2020
В центре Москвы проходит шествие в память Бабуровой и Маркелова
0
284
14:30 19.01.2020
Самописцы с украинского "Боинга" пока остаются в Иране
0
296
13:53 19.01.2020
Глава Чувашии рассказал, что нужно делать с "отдельными" журналистами
0
340
13:30 19.01.2020
Дмитрий Медведев останется на посту председателя "Единой России"
0
359
13:12 19.01.2020
Медведев назвал некоторые причины отставки правительства
0
403
12:55 19.01.2020
В Киеве прощаются с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами
0
373

Возврат к списку