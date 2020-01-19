Союз журналистов России отреагировал на слова главы Чувашии

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ. Об этом заявил в воскресенье корр. ТАСС сам Соловьев.

"Мочить журналистов" - это, похоже, новый способ борьбы с "фейк ньюс" от главы Чувашии. Как нам стало известно, это не первая оригинальная цитата чиновника в адрес независимых журналистов. Хочется надеяться, что Михаил Игнатьев изменит свое отношение к СМИ и поймет, что "мочить" - это не самый подходящий способ взаимодействия с медиасферой", - сказал Соловьев.