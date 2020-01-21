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Касьянов считает, что ключевым принципом при формировании нового правительства будет лояльность Путину

14:32 21.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Лояльность к президенту РФ Владимиру Путину будет ключевым принципом при формировании нового состава правительства. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший премьер РФ, лидер «Партии народной свободы» Михаил Касьянов.

«Ни один из министров не будет обладать политической силой. Любое проявление прямой поддержки народа является причиной для немедленной отставки. Президент не терпит таких людей. В нынешней ситуации имеет значение только лояльность, после этого идут другие качества, в том числе профессионализм», — сказал он.

На взгляд Касьянова, с профессиональной точки зрения, новый премьер Михаил Мишустин будет исполнять роль менеджера правительства по контролю за реализацией национальных проектов. «Остальные – это тоже помощники президента по тому или иному вопросу. Министр обороны Сергей Шойгу утратил популярность среди народа. В его деятельности не проявляется никакой политической составляющей — он делает объявления исключительно по поручению президента. То же самое касается и министра иностранных дел Сергея Лаврова», — добавил он.

С точки зрения Касьянова, президент уже сформировал состав правительства, но пока не озвучивает его в тактических целях. «Это вопрос исключительно тактики. Ведь все послание Федеральному собранию посвящено эмоции, что грядут какие-то изменения в стране, освежение власти, якобы ее переструктурирование, но на самом деле этого ничего не происходит. Это все имитация. Речь идет об усилении президентской власти, об оформлении через Конституцию сложившейся практики», — уточнил политик.

М.Касьянов подчеркнул, что теперь обороноспособность, внешняя политика и правоохранительная система будут под контролем президента, а роль премьера и правительства в силовых структурах будет исключена.

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