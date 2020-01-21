Минск будет закупать нефть с альтернативных РФ рынков по мировым ценам - Лукашенко

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет закупать нефть с альтернативных РФ рынков по мировым ценам. Об этом он сообщил на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

"Вопрос стоит в очередной раз о поставках нефти в Беларусь, в том числе с мировых рыков, не только из Российской Федерации, что мы уже и начали делать, - цитирует президента агентство БелТА. - Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, - не важно какую - нефть по мировым ценам". Он уточнил, что главным поставщиком нефти в республику остается Российская Федерация.