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НОВОСТИ

Совфед назначил Краснова генпрокурором РФ

11:32 22.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации на пленарном заседании в среду назначил Игоря Краснова на должность генпрокурора РФ.

За его кандидатуру сенаторы проголосовали единогласно.

В понедельник президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ. 44-летний генерал-лейтенант юстиции Краснов в должности заместителя главы Следственного комитета РФ курировал Главное управление по расследованию особо важных дел и Главное следственное управление.

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