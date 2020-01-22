Совфед назначил Краснова генпрокурором РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации на пленарном заседании в среду назначил Игоря Краснова на должность генпрокурора РФ.

За его кандидатуру сенаторы проголосовали единогласно.

В понедельник президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ. 44-летний генерал-лейтенант юстиции Краснов в должности заместителя главы Следственного комитета РФ курировал Главное управление по расследованию особо важных дел и Главное следственное управление.