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С Наамой Иссахар все будет хорошо - Путин

12:41 23.01.2020 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин после встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар, заявил, что с ней все будет хорошо.

"Я встретился сейчас с мамой Наамы, для меня ясно, что Наама из хорошей и очень порядочной семьи. Мне известна позиция господина премьер-министра (Израиля), который просит принять соответствующее решение. Все это будет учтено при принятии окончательного решения", - сказал Путин после совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и патриархом Иерусалимский и всея Палестины Феофила Третьего встречи с матерью израильтянки Яффой.

"Мама очень переживает, я это вижу. Я ей сказал и хочу еще раз повторить: все будет хорошо", - добавил президент РФ.

Он отметил, что сегодня Нааму Иссахар в колонии посетит уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Москалькова в четверг посетит колонию в Подмосковье, где находится осуждённая в РФ за контрабанду наркотиков израильтянка.

В свою очередь глава подмосковного Совета по правам человека Марина Юденич рассказала "Интерфаксу", что посещала Иссахар две недели назад, на условия содержания девушка не жаловалась.

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