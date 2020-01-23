Япония обнародовала документ о переговорах насчет Курил с СССР
17:32 23.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Япония обнародовала документ о переговорах с Советским Союзом насчёт Курил. В 1956 году Токио отказался от претензий на южную часть островов. Об этом пишет газета «Асахи», ссылаясь на ранее не опубликованные записи сотрудников МИДа Японии.
Они находились в архиве бывшего премьер-министра Такэо Мики и после его смерти были переданы в библиотеку токийского Университета Мэйдзи.
Также в документах говорится о просьбе Японии к СССР согласиться принять страну в ООН.
В конце 2018 года премьер-министр Синдзо Абэ на встрече с Владимиром Путиным договорился о намерении подписать мирный договор между странами, но за это время соглашение так и не заключили. Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан. Токио в этом вопросе ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва в свою очередь настаивает, что подписанная в 1956 декларация исключает возможность спора. Говорит Москва
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