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Власти США запретили иранцам посещение страны с целью торговли или инвестиций

22:40 23.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты прекратили выдачу виз для граждан Ирана, целью прибытия которых в страну было участие в развитии торговли и взаимных инвестиций. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе Службы иммиграции и гражданства США (US Citizenship and Immigrations Services).

Введение новых визовых ограничений для иранцев, указывается в релизе, связано с выходом Вашингтона в 2018 году из двустороннего Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах от 1955 года с Тегераном. "Граждане Ирана больше не имеют права на [получение] виз E-1 (заключается в содействии получению разрешения на работу для неграждан США с целью развития торговли и взаимных инвестиций - прим. ТАСС) и E-2 (неиммиграционная виза для открытия предприятия в США, в которое владелец инвестировал значительную сумму капитала - прим. ТАСС), а также на продление сроков пребывания в стране на основании договора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане Ирана, которые находятся в настоящее время на территории Соединенных Штатов по визам типа E-1 и E-2, могут оставаться в стране до истечения срока действия их документов.

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