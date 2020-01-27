При обстреле посольства США в Багдаде пострадал один человек - агентство

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере один человек получил ранения в результате ракетного обстрела американского посольства в иракской столице. Об этом в понедельник сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на местные власти.

По последним данным, в воскресенье вечером пять ракет было выпущено по "зеленой зоне" Багдада - хорошо укрепленному району в центре города, где расположены государственные учреждения и иностранные диппредставительства. Три ракеты упали непосредственно на территории американского комплекса, одна из них попала в здание столовой.