ФСБ РФ приостановила следствие по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков
15:12 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи ФСБ РФ приостановили следственные действия по уголовному делу в отношении украинских военных моряков, задержанных за инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы переданных на родину украинских моряков.
"Сегодня следователь оповестил о приостановке производства по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы украинскими моряками", - сказал защитник.
По его словам, о причинах такого решения станет ясно после того, как адвокат ознакомится с соответствующим постановлением следствия.
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