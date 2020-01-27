ФСБ РФ приостановила следствие по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи ФСБ РФ приостановили следственные действия по уголовному делу в отношении украинских военных моряков, задержанных за инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы переданных на родину украинских моряков.

"Сегодня следователь оповестил о приостановке производства по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы украинскими моряками", - сказал защитник.

По его словам, о причинах такого решения станет ясно после того, как адвокат ознакомится с соответствующим постановлением следствия.