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Украинское предприятие заказало для американских ракет российский металл

13:20 28.01.2020 Источник: Lenta.ru

Украинское госпредприятие «Южный машиностроительный завод имени Макарова» («Южмаш») заказало российский металл на сумму 110 миллионов рублей. Закупки проходят с 2017 года, ранее указывалось, что продукция компании «Альфа-Металл» используется для производства американской ракеты-носителя Antares, пишет издание «Нашi грошi».

В этом году российская компания поставит на Украину 88,7 тонны алюминиевого проката. Всего «Южмаш» и «Альфа-Металл» заключили уже четыре контракта на общую сумму 435 миллионов рублей. В нынешнем отчете о заключении договора покупатель скрыл стоимость и цену за килограмм, а также цель закупки.

«Южмаш» управляется Государственным космическим агентством Украины. Предприятие выпускает основную конструкцию первой ступени ракеты, главным разработчиком которой является американская Northrop Grumman Innovation System (бывшая Orbital Sciences Corporation).

Antares используется для запуска на низкую опорную орбиту, в том числе для вывода в космос грузового космического корабля Cygnus, доставляющего грузы на Международную космическую станцию (МКС). Первый запуск Antares состоялся 21 апреля 2013 года.

Контракт с украинскими разработчиками заключили из-за того, что у Orbital не хватало опыта для работы с жидкостными ступенями и криогенными компонентами. «Южмаш» поставляет емкости для топлива, баки высокого давления, клапаны, датчики, системы подачи топлива и питания, трубы, провода и остальное связанное с этими целями оборудование.

Двигатели РД-181 для первой ступени Antares поставляет российское «НПО Энергомаш». Контракт был подписан в декабре 2014 года, причем двигатели разработали специально для американского носителя.  Lenta.Ru

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