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Около 30% населения РФ являются "тихими алкоголиками" - главный нарколог Минздрава

15:12 10.02.2020 Источник: Интерфакс

Главный нарколог Минздрав РФ Евгений Брюн оценил количество людей, злоупотребляющих алкоголем в России, в 30%.

"Есть злоупотребляющие, не дошедшие ни до нарколога, ни до врача. Это одна рюмка, 50 мл крепкого алкоголя, в течение месяца каждый день. Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Таких людей в популяции примерно 30%", - сказал Брюн в эфире программы "Поздняков" в понедельник.

По его словам, этот контингент составляет "основную мишень работы, чтобы замотивировать их на отказ от алкоголя, табака, других веществ". Он отметил, что эти люди вообще не попадают в статистику злоупотребления алкоголем - они никуда "не обращались, это тихие алкоголики, пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть".

При этом часто причиной смерти становится не цирроз, а остановка сердца, то есть это не попадет в статистику как причина смерти, связанная с употреблением алкоголя.

Брюн выступил за введение в обычных больницах "программ тестирования и профилактики, чтобы мотивировать людей на отказ от злоупотребления".

По его словам, около 2% населения в любой стране, независимо от политической и экономической ситуации, являются больными алкоголизмом, - то есть попадающими в наркологические клиники для лечения.

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