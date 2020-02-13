Для переговоров с РФ по контролю вооружения Вашингтон ищет спецпосланника - СМИ
07:30 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США хочет назначить спецпосланника для переговоров с Москвой по вопросу контроля над вооружениями. Об этом сообщила в среду со ссылкой на бывших американских должностных лиц газета "Политико".
Как отмечает издание, главной сферой деятельности такого переговорщика должен стать диалог с РФ, однако президент США Дональд Трамп может настоять, чтобы он также занялся вовлечением в этот процесс Китая.
По информации "Политико", пока кандидатуру на такую должность администрация США не подобрала, поиски идут с конца прошлого года.
В Госдепартаменте и Совете национальной безопасности Белого дома пока не прокомментировали ТАСС эту информацию.
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