В Китае резко возросло число умерших от коронавируса

09:05 Источник: Коммерсант.ru

В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания. Число погибших выросло там в четверг на 242 человека, что является антирекордом для суточной статистики. Общее число жертв в провинции достигло 1310 человек, передает Reuters.

Число новых случаев в заболевания в провинции, которая является эпицентром вспышки, подскочило до 14840 человек. Коммерсантъ