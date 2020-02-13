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НОВОСТИ

В Китае резко возросло число умерших от коронавируса

09:05 13.02.2020 Источник: Коммерсант.ru

В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания. Число погибших выросло там в четверг на 242 человека, что является антирекордом для суточной статистики. Общее число жертв в провинции достигло 1310 человек, передает Reuters.

Число новых случаев в заболевания в провинции, которая является эпицентром вспышки, подскочило до 14840 человек.  Коммерсантъ

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