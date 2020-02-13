Гарвард обязали отчитаться о связях с РФ, Китаем и Ираном - WSJ
10:05 13.02.2020 Источник: Газета.Ru
Министерство образования Соединенных Штатов потребовало от Гарвардского университета предоставить информацию о возможных связях с Россией, Китаем, Ираном, Саудовской Аравией, Катаром и другими странами. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Уточняется, что в США намерены получить данные о возможных связях университета с Фондом «Сколково» и «Лабораторией Касперского», с компаниями Huawei и ZTE, и с рядом других структур.
Кроме того, по данным издания, в Министерстве образования США считают, что Йельский университет не уведомил власти страны о получении около $375 млн из других стран в период с 2014 года по 2017 год. При этом в США уже десятки лет существует правило об обязанности вузов страны уведомлять американские власти о получении подарков стоимостью более $250 тыс. за год от зарубежных структур, или о контрактах с ними на данную или большую сумму. Газета.Ru
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