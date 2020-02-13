В Амстердаме взорвалась еще одна посылка

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Ещё одна посылка взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в Twitter нидерландская полиция.

Конверт со взрывчатым веществом пришёл в частную компанию. Пострадал один человек, он надышался дымом. Полиция проводит расследование.

Накануне в почтовых отделениях в Амстердаме и Керкраде сработали взрывные устройства. Оба они были спрятаны в посылках. Пострадавших в результате этих инцидентов не было. Говорит Москва