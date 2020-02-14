От коронавируса в Китае скончались почти 1400 человек

11:05 Источник: Газета.Ru

От коронавируса нового типа в Китае умерло уже 1 380 человек. Об этом следует из данных, опубликованных на сайте госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно сведениям комитета, число подтвержденных случаев заболевания инфекцией в стране возросло до 63 851 человек.

При этом китайские власти сообщили, что 6 723 человека излечились и были выписаны из больниц.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. Газета.Ru