Трамп может засекретить свои телефонные беседы с зарубежными лидерами

12:20 Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции iHeart заявил, что может запретить сотрудникам своей администрации слушать его телефонные переговоры с главами иностранных государств.

«Это то, чем они занимались на протяжении многих лет. Когда ты звонишь лидерам других стран, люди слушают», — сказал Трамп (цитата по Bloomberg). По словам американского лидера, он может «полностью прекратить эту практику».

Телефонные разговоры Трампа с ведущими мировыми лидерами регулярно мониторят помощники по нацбезопасности в Белом доме, а также высокопоставленные сотрудники Госдепартамента и разведывательные органы. По словам президента США, его беседы слушают до 25 человек.

Детали разговоров периодически попадали в прессу и, в том числе, спровоцировали запуск процедуры импичмента. РБК