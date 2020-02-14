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ДНР: Обстановка на линии соприкосновения продолжает накаляться...

20:09 14.02.2020 Источник: Интерфакс

Обстановка на линии разграничения в Донбассе обострилась, утверждают в Донецке. "Обстановка на линии соприкосновения продолжает накаляться, вооруженные формирования Украины целенаправленно обстреливают жилые кварталы, подвергая опасности жизнь и здоровье мирных граждан", - сказал журналистам в пятницу руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. 

По его словам, Вооруженные силы Украины целенаправленно обстреливают объекты гражданской инфраструктуры.

"Сегодня в результате обстрелов зафиксировано повреждение вентиляционного ствола шахты им. Челюскинцев и семи домов мирных жителей", - сообщил он.

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