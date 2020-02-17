В Японии из-за коронавируса отменили праздничное обращение императора
12:00 17.02.2020 Источник: Интерфакс
В Японии в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса решили отменить праздничное обращение императора Нарухито по случаю его дня рождения, сообщают японские СМИ.
Планировалось, что Нарухито выступит с традиционным приветствием в воскресенье, 23 февраля, когда ему исполнится 60 лет.
"Мы приняли решение отменить публичное мероприятия во дворце, на котором каждый год присутствует огромное число людей, причем приглашенные находятся очень близко друг к другу. Решение принято после оценки степени риска распространения вируса", - сообщили в Управлении Императорского двора Японии.
Традиционно император в Японии выступает с приветственной речью два раза в год - 2 января, а также в свой день рождения. Чтобы послушать Нарухито, в январе этого года во дворце собралось более 68 тыс. человек.
Последний раз обращение императора в его день рождения отменилось в Японии в 1996 году в связи с ситуацией, связанной с захватом японского посольства в столице Перу.
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