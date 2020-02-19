Британия предложила России прекратить посылку "неожиданных гуманитарных конвоев" в Донбасс

08:20 Источник: Интерфакс

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс призвала Россию содействовать в доставке международной гуманитарной помощи в Донбасс и прекратить отправления "неожиданных гуманитарных конвоев".

"Мы призываем Россию немедленно прекратить практику отправления нежданных гуманитарных конвоев через границу и вместо этого сфокусироваться на содействии в безопасной доставки международной помощи, основанной на согласованном международном механизме, как предусмотрено Минскими соглашениями", - сказала Пирс на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке во вторник.