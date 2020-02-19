Британия предложила России прекратить посылку "неожиданных гуманитарных конвоев" в Донбасс
08:20 19.02.2020 Источник: Интерфакс
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс призвала Россию содействовать в доставке международной гуманитарной помощи в Донбасс и прекратить отправления "неожиданных гуманитарных конвоев".
"Мы призываем Россию немедленно прекратить практику отправления нежданных гуманитарных конвоев через границу и вместо этого сфокусироваться на содействии в безопасной доставки международной помощи, основанной на согласованном международном механизме, как предусмотрено Минскими соглашениями", - сказала Пирс на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке во вторник.
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