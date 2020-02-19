0
0
159
НОВОСТИ

Британия предложила России прекратить посылку "неожиданных гуманитарных конвоев" в Донбасс

08:20 19.02.2020 Источник: Интерфакс

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс призвала Россию содействовать в доставке международной гуманитарной помощи в Донбасс и прекратить отправления "неожиданных гуманитарных конвоев".

"Мы призываем Россию немедленно прекратить практику отправления нежданных гуманитарных конвоев через границу и вместо этого сфокусироваться на содействии в безопасной доставки международной помощи, основанной на согласованном международном механизме, как предусмотрено Минскими соглашениями", - сказала Пирс на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке во вторник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 19.02.2020
В Конституции может быть обозначена процедура лишения неприкосновенности экс-президента
0
12
09:20 19.02.2020
Россия вновь сократила вложения в госбумаги США
0
44
09:05 19.02.2020
Сертификат на маткапитал можно будет получить уже при выписке из роддома - Силуанов
0
74
09:00 19.02.2020
Россия приостановила въезд в страну граждан Китая
0
77
08:40 19.02.2020
Две новые линии метро построят в Москве к 2028 году
0
115
08:00 19.02.2020
Дональд Трамп сказал, что поедет на Олимпиаду в Токио "если сможет"
0
158
07:30 19.02.2020
До пяти градусов тепла ожидается в Москве в среду, 19 февраля
0
203
07:15 19.02.2020
Майкл Блумберг собирается продать свое новостное агентство, если займет пост президента США - СМИ
0
217
07:00 19.02.2020
Граждан Росси и СНГ сегодня отпускают из карантина под Тюменью по домам
0
228
22:30 18.02.2020
Расследование дела о подготовке подростками терактов взял на контроль председатель СК
0
678

Возврат к списку