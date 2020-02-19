На борту круизного лайнера в Японии зафиксировано 79 новых случаев заражения коронавирусом

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый коронавирус обнаружен еще у 79 человек, находящихся в карантине на круизном судне Diamond Princess, которое в среду начали покидать пассажиры. Об этом объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом на Diamond Princes, которое находится в порту японского города Иокогама, достигло 621 человек. Среди них есть один гражданин РФ, он госпитализирован. Также в больницу помещена его жена, у которой вирус не диагностирован, однако она находится под наблюдением врачей в связи с риском заражения. Гражданство новых больных на данный момент не уточняется, но подчеркивается, что среди них есть иностранцы.

Ранее в среду судно покинули около 500 человек, которые прошли двухнедельный карантин, и у которых не был обнаружен коронавирус. В эту первую группу также вошли две гражданки РФ.