На борту круизного лайнера в Японии зафиксировано 79 новых случаев заражения коронавирусом
14:32 19.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый коронавирус обнаружен еще у 79 человек, находящихся в карантине на круизном судне Diamond Princess, которое в среду начали покидать пассажиры. Об этом объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом на Diamond Princes, которое находится в порту японского города Иокогама, достигло 621 человек. Среди них есть один гражданин РФ, он госпитализирован. Также в больницу помещена его жена, у которой вирус не диагностирован, однако она находится под наблюдением врачей в связи с риском заражения. Гражданство новых больных на данный момент не уточняется, но подчеркивается, что среди них есть иностранцы.
Ранее в среду судно покинули около 500 человек, которые прошли двухнедельный карантин, и у которых не был обнаружен коронавирус. В эту первую группу также вошли две гражданки РФ.
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