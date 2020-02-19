За прошлую неделю в России зафиксирована нулевая инфляция
17:12 19.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в стране за прошлую неделю. С начала года потребительские цены выросли на 0,6%, сообщили в ведомстве.
С 11 по 17 февраля в России подешевели куриные яйца, пшено, свинина, говядина, подсолнечное масло и сахарный песок. Одновременно незначительно подорожали макаронные изделия, гречневая крупа, стерилизованное молоко, печенье и сметана. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились. Говорит Москва
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