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НОВОСТИ

За прошлую неделю в России зафиксирована нулевая инфляция

17:12 19.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в стране за прошлую неделю. С начала года потребительские цены выросли на 0,6%, сообщили в ведомстве.

С 11 по 17 февраля в России подешевели куриные яйца, пшено, свинина, говядина, подсолнечное масло и сахарный песок. Одновременно незначительно подорожали макаронные изделия, гречневая крупа, стерилизованное молоко, печенье и сметана. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.  Говорит Москва

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