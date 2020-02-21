Большинство жителей Подмосковья поддержали родительский контроль качества питания в школах
18:30 21.02.2020
|
Фото пресс-службы правительства
«Мы задали жителям в социальных сетях и телевизионном эфире телеканала «360» вопрос: «Нужно ли родителям проверять еду в школьных столовых?». И 83% жителей проголосовали за то, что родители должны лично проверять качество питания. Участие в нем приняло около 30 тысяч человек», - рассказала Ирина Каклюгина.
По поручению губернатора Андрея Воробьёва разработан комплекс мер по повышению качества питания в подмосковных школах. «Родительский контроль» позволяет мамам и папам учащихся в любой удобный день прийти в школу, чтобы лично оценить, как питается их ребенок. Для прозрачности процедуры контроль осуществляется в любой день.
«Для удобства родителей со следующей недели записаться на контроль можно будет не только через классного руководителя, но по специальному телефонному номеру. Для каждой школы он свой. Его разместят на официальном сайте образовательной организации. По телефону согласовывается дата и время, и уточняются все моменты – вплоть до того, где и кто встретит родителя в день контроля. Если же родитель не смог дозвониться в свою школу, то с сегодняшнего дня заработала областная «горячая линия» по проекту», - сообщила министр.
Телефон «горячей линии» по проекту «Родительский контроль» - 8-925-011-99-38. В каждой подмосковной школе размещены плакаты с QR-кодами для отправки отзывов на портал «Добродел», где также будут регулярно проводиться тематические опросы для учащихся.
Министр добавила, что на основе полученных данных в марте составят рейтинг поставщиков школьного питания. Информация будет доступна на сайте областного минобразования. Помимо этого, главы муниципалитетов будут не менее двух раз в год проводить встречи с родителями учеников и поставщиками питания, которые смогут показывать школьное меню, рассказывать о продуктах.
Георгий Соловьев
Новости
- 19:30 21.02.2020
- Нападение в Полтаве на эвакуированных из Китая украинцев осудили в ООН
- 18:45 21.02.2020
- Перед празднование 75-летием Победы по 26 городам РФ и Белоруссии пройдет поезд-музей
- 18:15 21.02.2020
- Для оказания давления на РФ и КНР венесуэльская оппозиция хочет создать международные комиссии
- 17:40 21.02.2020
- Глав МИД РФ, Пакистана и ЕС пригласили на церемонию подписания соглашения между США и талибами
- 17:12 21.02.2020
- Минимальная инфляция среди стран БРИКС в 2019 году была зафиксирована в России
- 17:00 21.02.2020
- В Екатеринбурге принудительно госпитализировали ребенка с подозрением на коронавирус
- 16:32 21.02.2020
- Лишь 25% граждан Украины считают, что события в стране развиваются в правильном направлении - опрос
- 16:12 21.02.2020
- Россия опровергает сообщения об огромном количестве беженцев, идущих из Сирии в Турцию
- 16:00 21.02.2020
- Четвертый день подряд в Москве устанавливается температурный рекорд
- 15:32 21.02.2020
- Власти Китая выявили более 500 инфицированных коронавирусом в тюрьмах страны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать