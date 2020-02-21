Большинство жителей Подмосковья поддержали родительский контроль качества питания в школах

18:30

Фото пресс-службы правительства

Московской области



83% жителей Московской области поддержали идею контроля родителями качества питания в подмосковных школах. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина на брифинге, посвященном вопросам школьного питания и старту губернаторского проекта «Родительский контроль».

«Мы задали жителям в социальных сетях и телевизионном эфире телеканала «360» вопрос: «Нужно ли родителям проверять еду в школьных столовых?». И 83% жителей проголосовали за то, что родители должны лично проверять качество питания. Участие в нем приняло около 30 тысяч человек», - рассказала Ирина Каклюгина.

По поручению губернатора Андрея Воробьёва разработан комплекс мер по повышению качества питания в подмосковных школах. «Родительский контроль» позволяет мамам и папам учащихся в любой удобный день прийти в школу, чтобы лично оценить, как питается их ребенок. Для прозрачности процедуры контроль осуществляется в любой день.

«Для удобства родителей со следующей недели записаться на контроль можно будет не только через классного руководителя, но по специальному телефонному номеру. Для каждой школы он свой. Его разместят на официальном сайте образовательной организации. По телефону согласовывается дата и время, и уточняются все моменты – вплоть до того, где и кто встретит родителя в день контроля. Если же родитель не смог дозвониться в свою школу, то с сегодняшнего дня заработала областная «горячая линия» по проекту», - сообщила министр.

Телефон «горячей линии» по проекту «Родительский контроль» - 8-925-011-99-38. В каждой подмосковной школе размещены плакаты с QR-кодами для отправки отзывов на портал «Добродел», где также будут регулярно проводиться тематические опросы для учащихся.

Министр добавила, что на основе полученных данных в марте составят рейтинг поставщиков школьного питания. Информация будет доступна на сайте областного минобразования. Помимо этого, главы муниципалитетов будут не менее двух раз в год проводить встречи с родителями учеников и поставщиками питания, которые смогут показывать школьное меню, рассказывать о продуктах.

Георгий Соловьев