Трамп похвалил лунную программу Индии и выразил надежду на сотрудничество
14:31 24.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты хотят расширять сотрудничество с Индией в сфере освоения космического пространства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник вместе с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в штате Гуджарат в Индии, где он находится с официальным визитом.
Трамп отметил успехи индийской стороны в развитии лунной программы. "Вы делаете потрясающие успехи с лунной программой "Чандраян". Она развивается с опережением плана, и Америка надеется на расширение нашего [с Индией] космического сотрудничества", - указал американский лидер, выступление которого транслировалось в эфире телеканала Эн- ди-ти-ви. "США и Индия близко сотрудничают в сфере освоения космоса", - подчеркнул хозяин Белого дома.
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