0
0
154
НОВОСТИ

Трамп похвалил лунную программу Индии и выразил надежду на сотрудничество

14:31 24.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты хотят расширять сотрудничество с Индией в сфере освоения космического пространства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник вместе с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в штате Гуджарат в Индии, где он находится с официальным визитом.

Трамп отметил успехи индийской стороны в развитии лунной программы. "Вы делаете потрясающие успехи с лунной программой "Чандраян". Она развивается с опережением плана, и Америка надеется на расширение нашего [с Индией] космического сотрудничества", - указал американский лидер, выступление которого транслировалось в эфире телеканала Эн- ди-ти-ви. "США и Индия близко сотрудничают в сфере освоения космоса", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:20 24.02.2020
Планы Украины по вступлению в НАТО будут включены в военную стратегию государства
0
181
13:55 24.02.2020
В Белоруссии не собираются пересматривать цену на российский газ - СМИ
0
242
13:10 24.02.2020
Индия готова купить в США вооружений на три миллиарда
0
266
13:00 24.02.2020
Власти Китая не рекомендуют гражданам КНР посещать Соединенные Штаты
0
259
12:00 24.02.2020
Власти ЕС готовы выделить 230 млн евро на борьбу с "Уханьской пневмонией"
0
305
11:45 24.02.2020
В Китае уверены, что коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение
0
359
11:24 24.02.2020
Китайские лекарства эффективно действуют против коронавируса - посол КНР в России
0
365
10:30 24.02.2020
Мосгортранс решил обновить wi-fi сервис в городском наземном транспорте
0
388
10:27 24.02.2020
Работа 74 ТРЦ по всей России приостановлена за грубые нарушения пожарной безопасности - МЧС
0
380
09:00 24.02.2020
Американские ученые выяснили причину рекордно теплой зимы
0
689

Возврат к списку