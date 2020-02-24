Трамп похвалил лунную программу Индии и выразил надежду на сотрудничество

14:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты хотят расширять сотрудничество с Индией в сфере освоения космического пространства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник вместе с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в штате Гуджарат в Индии, где он находится с официальным визитом.

Трамп отметил успехи индийской стороны в развитии лунной программы. "Вы делаете потрясающие успехи с лунной программой "Чандраян". Она развивается с опережением плана, и Америка надеется на расширение нашего [с Индией] космического сотрудничества", - указал американский лидер, выступление которого транслировалось в эфире телеканала Эн- ди-ти-ви. "США и Индия близко сотрудничают в сфере освоения космоса", - подчеркнул хозяин Белого дома.