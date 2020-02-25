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Восемнадцать детей пострадали в результате наезда в Фолькмарзене - полиция

11:32 25.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 35 человек остаются в больнице после наезда автомобиля на участников карнавала в городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен). Об этом сообщила во вторник в "Твиттере" полиция Северного Гессена.

"Среди пострадавших 18 детей. Мотив действий преступника пока неизвестен", - сообщили в правоохранительных органах. Семнадцать человек уже покинули больницу или находятся на амбулаторном лечении.

Инцидент произошел в понедельник около 16:45 мск. По словам очевидцев, водитель серебристого автомобиля объехал ограждения, умышленно направил машину на группу людей на карнавале в Фолькмарзене и надавил на газ. Автомобиль проехал несколько десятков метров в толпе, пока не остановился. Подозреваемый - 29-летний местный житель - был задержан на месте. Генпрокуратура возбудила дело по подозрению в покушении на убийство.

В поле зрения правоохранительных органов ФРГ подозреваемый как потенциально опасный исламист или экстремист не попадал.

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