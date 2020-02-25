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В храмах РПЦ установят камеры видеонаблюдения

16:12 25.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

РПЦ начала установку камер видеонаблюдения в храмах. В Московской патриархии отметили, что их ставят для «сохранности имущества и личных вещей прихожан».

Глава Правового управления Московской патриархии игуменья Ксения Чернега сообщила, что в ряде приходов системы слежения работают уже давно. Новые камеры разместят в объектах вместимостью более 500 человек с учётом «внутренних установлений» РПЦ.

Видеотрансляции не будет в алтарях и местах проведения исповеди. По словам представительницы Церкви, камеры могут отключать во время проведения индивидуальных обрядов — крещения, венчания или отпевания.  Говорит Москва

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