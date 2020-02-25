В храмах РПЦ установят камеры видеонаблюдения
16:12 25.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
РПЦ начала установку камер видеонаблюдения в храмах. В Московской патриархии отметили, что их ставят для «сохранности имущества и личных вещей прихожан».
Глава Правового управления Московской патриархии игуменья Ксения Чернега сообщила, что в ряде приходов системы слежения работают уже давно. Новые камеры разместят в объектах вместимостью более 500 человек с учётом «внутренних установлений» РПЦ.
Видеотрансляции не будет в алтарях и местах проведения исповеди. По словам представительницы Церкви, камеры могут отключать во время проведения индивидуальных обрядов — крещения, венчания или отпевания. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 16:16 25.02.2020
- Мэр Собянин в разы увеличил выплаты ветеранам ко Дню Победы
- 16:00 25.02.2020
- Коронавирус обнаружен у замминистра здравоохранения Ирана
- 15:32 25.02.2020
- ЦБ РФ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей до 30 июня 2022 года
- 15:12 25.02.2020
- Многодетным семьям предложили выдавать деньги взамен земельных участков
- 15:00 25.02.2020
- Страны ЕС имеют право приостановить действие Шенгена из- за коронавируса - ЕК
- 14:32 25.02.2020
- Директор института книги в Киеве призвала "вычистить" из библиотек советские книги
- 14:12 25.02.2020
- Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
- 14:00 25.02.2020
- Шойгу назвал маршала Язова человеком-легендой
- 13:32 25.02.2020
- Решений о дате голосования по поправкам в конституцию пока нет - Песков
- 13:20 25.02.2020
- Связанные с историей России документы из секретных архивов Ватикана будут открыты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать