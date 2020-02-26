Профсоюз педагогов предложил за оскорбление учителей детьми штрафовать родителей

13:20 Источник: Известия

Общероссийский профсоюз педагогов предложил штрафовать за оскорбление учителей. Родители за неисполнение своих обязанностей по воспитанию ребенка должны будут заплатить от 500 до 3 тыс. рублей, а в случае нападения на учителя штраф увеличится до 5 тыс. рублей. В профсоюзе разработали законопроект, призванный ввести ответственность за неуважительное отношение к педагогам. Для этого предлагается внести поправки в Федеральный закон «Об образовании» и Кодекс об административных правонарушениях.

Поправки, разработанные Общероссийским профсоюзом учителей, вводят ответственность не только для родителей, но и для должностных и юридических лиц. Для последних штраф за унижение чести и достоинства педагогического работника составит от 100 до 150 тыс. рублей.

Помимо этого, предлагается ввести уголовную ответственность за нанесение побоев и применение насилия в отношении учителей по аналогии с тем, как это уже предлагали ввести в отношении медработников. За нанесение побоев учителю во время исполнения им профессиональных обязанностей предлагают лишать свободы на срок до трех лет, а за те же деяния, совершенные группой лиц, — до шести лет. Разработку документа связали с участившимися случаями нападения на учителей в школах. Известия