МКБ прогнозирует повышение спроса девелоперов на банковские продукты

15:09

У застройщиков растет интерес к продуктам Московского кредитного банка (МКБ), отмечает заместитель председателя его правления Александр Казначеев. «Сейчас банки бьются за проектное финансирование и сами бегают за застройщиками, придумывая различные востребованные ими финансовые инструменты», - заявил Казначеев на конференции «Девелопмент новой волны».



Сейчас реальная ставка по проектному финансированию ниже ожидаемой на 1-2 процентных пункта, но в отрасли существует острая потребность в средствах на покупку новых участков для застройки (пятен). Банки готовы предложить застройщикам решения этой проблемы. МКБ предлагает девелоперам бридж-финансирование - кредит, который выдается застройщику для финансирования предпроектных затрат. Источником его погашения является классическое проектное финансирование с эскроу. В МКБ бридж-финансирование занимает примерно треть кредитного портфеля застройщиков. Другими источниками средства на приобретение новых участков являются выпуски облигаций и банковское финансирование под будущую прибыль проектов.



«В условиях жесткой конкуренции за относительно низкомаржинальное проектное финансирование банки могут зарабатывать адекватную маржу прежде всего при условии финансирования всей цепочки строительства: от момента покупки земли до ее подготовки, получения разрешений, последующего проектного финансирования и ипотеки конечным покупателям», - полагает Казначеев.

