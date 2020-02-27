Логинов и Касперович подадут иск к сотруднице IBU, которая инициировала обыски на ЧМ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский биатлонист Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович намерены подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен, чья информация послужила основанием для обысков их номеров в отеле на чемпионате мира в Италии. Об этом ТАСС сообщил Касперович.

"Будем судиться с человеком, который подал на нас в полицию, речь идет о Саре Фуссек. Иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред. Ее действия привели к тому, что Александр не смог выйти на старт. Два дня он оставался без полноценного сна, из-за этих событий у него подскочило давление", - рассказал Касперович.