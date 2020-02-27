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Цена нефти Brent опустилась ниже $51 за баррель

18:00 27.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,81% - до $50,8 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:10 мск.

В последний раз цена нефти находилась ниже $51 за баррель в конце декабря 2018 г.

Стоимость нефти марки WTI упала на 4,6% - до $46,47 за баррель.

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