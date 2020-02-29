В Бразилии расшифровали геном коронавируса

09:30 Источник: Газета.Ru

Ученые расшифровали геном коронавируса нового типа, выявленного у пациента в Бразилии, сообщается на сайте национальной исследовательской лаборатории бразильского министерства здравоохранения Института Адольфу Лутца.

Результаты исследования были получены спустя 48 часов после выявления первого случая заболевания в регионе, отмечается в сообщении. Работа велась совместно с учеными из Института тропической медицины Университета Сан-Паулу и британского Оксфордского университета.

По предположению ученых, полученная информация может помочь в создании вакцины от нового вируса. Газета.Ru